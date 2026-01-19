Καιρός: Ξεροβόρι και τσουχτερό κρύο μέχρι την Τρίτη - Βροχές και ισχυροί άνεμοι σήμερα

Η κακοκαιρία διατηρείται και τις επόμενες ημέρες, με το χειμωνιάτικο σκηνικό να επιμένει σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών για την πορεία του καιρού, τοπικές βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειώνονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κατά τόπους ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και το Ιόνιο, διατηρώντας δυσμενείς συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία ωστόσο θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με περαιτέρω μικρή πτώση και έντονο αίσθημα ψύχους, κυρίως στα ηπειρωτικά και στα βόρεια.

Μάλιστα, όπως επισήμανε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό στα social media, θα επικρατήσει «ξεροβόρι και κρύο μέχρι την Τρίτη», ενώ επισήμανε δε, πως από αύριο το βράδυ «βαρομετρικό χαμηλό φέρνει μπόλικες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα βουνά».

Παράλληλα, και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως η εβδομάδα ξεκινά με έντονο κρύο, «ενώ από αύριο αναμένουμε σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθήκων με πολύ ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα».

Η πορεία του καιρού σήμερα σύμφωνα με το Meteo

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν και σε πεδινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στα ορεινά της Κρήτης προβλέπονται παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ, ενώ στο Ιόνιο ανατολικοί 6-8 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά και τοπικά σε ημιορεινά.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη έως το πρωί θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, με γρήγορη βελτίωση του καιρού στη συνέχεια.