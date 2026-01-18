Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πυκνές χιονοπτώσεις στα βουνά μας»

Το κρύο επιμένει για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις πρόσφατες προγνώσεις καιρού.

Σε νέα ανάρτηση στο Facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει: «Ξεροβόρι και κρύο μέχρι την Τρίτη. Από την Τρίτη το βράδυ βαρομετρικό χαμηλό φέρνει μπόλικες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα βουνά μας!».

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, αναφέρει ότι από την Τρίτη αναμένονται έντονα φαινόμενα, όπως βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

Στα «λευκά» πολλές περιοχές της χώρας

Από το πρωί της Κυριακής, πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά, καθώς οι χιονοπτώσεις επεκτείνονται, ενισχυόμενες από το ψυχρό κύμα που πλήττει τη χώρα.

Στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας, το χιόνι έχει ήδη καλύψει δρόμους και τοπία, προσφέροντας εντυπωσιακό χειμερινό σκηνικό και ανοίγοντας τα χιονοδρομικά κέντρα για τους λάτρεις του σκι και των χειμερινών sport.

Αναλυτικότερα, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μαγευτικά χειμερινά τοπία, που καθηλώνουν κατοίκους και επισκέπτες.

Στη Θεσσαλία, χιονισμένα τα Χάνια Πηλίου, το Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, το Περτούλι και η Ελάτη θυμίζουν καρτ ποστάλ, ενώ η Λίμνη Πλαστήρα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ειδυλλιακό, χιονισμένο τοπίο.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, με τις νιφάδες να καλύπτουν δέντρα, σκεπές και δρόμους, δίνοντας στην περιοχή μια αίσθηση πλήρους χειμερινής μαγείας.