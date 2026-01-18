Καιρός: Ψύχος και χιονισμένα τοπία σε Θεσσαλία, Στερεά και Μακεδονία

Από το πρωί της Κυριακής, πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά, καθώς οι χιονοπτώσεις επεκτείνονται, ενισχυόμενες από το ψυχρό κύμα που πλήττει τη χώρα.

Στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας, το χιόνι έχει ήδη καλύψει δρόμους και τοπία, προσφέροντας εντυπωσιακό χειμερινό σκηνικό και ανοίγοντας τα χιονοδρομικά κέντρα για τους λάτρεις του σκι και των χειμερινών sport.

Αναλυτικότερα, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας έχουν ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας μαγευτικά χειμερινά τοπία, που καθηλώνουν κατοίκους και επισκέπτες.

Στη Θεσσαλία, χιονισμένα τα Χάνια Πηλίου, το Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, το Περτούλι και η Ελάτη θυμίζουν καρτ ποστάλ, ενώ η Λίμνη Πλαστήρα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ειδυλλιακό, χιονισμένο τοπίο.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, με τις νιφάδες να καλύπτουν δέντρα, σκεπές και δρόμους, δίνοντας στην περιοχή μια αίσθηση πλήρους χειμερινής μαγείας.





Το ψύχος παραμένει έντονο σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές και το αίσθημα του κρύου να ενισχύεται από τους ισχυρούς βοριάδες.

Μάλιστα, αυτή η χειμερινή εικόνα δεν δείχνει άμεση υποχώρηση, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ψύχους αναμένεται να επιμείνει και τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας πιθανώς νέα ύψη χιονιού ακόμα και σε περιοχές όπου δεν είναι συνηθισμένο.