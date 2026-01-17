Καιρός: Θυελλώδης βοριάς από τη Μαύρη Θάλασσα φέρνει ψύχος και χιόνια σήμερα στη χώρα

Άκρως χειμερινό αναμένεται το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τρίτη στη χώρα, σύμφωνα με τη Νικόλ Ζιακοπούλου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ στην πρόγνωσή της για τον καιρό των επόμενων ημερών, επιβεβαιώνει τη ραγδαία επιδείνωση που σημειώνεται τις τελευταίες στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και τους θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νικόλ Ζιακοπούλου, ο υδράργυρος θα πέσει περίπου 5 με 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αναμένεται θυελλώδης βοριάς στο Αιγαίο από τη Μαύρη Θάλασσα, που θα φτάσει στα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 2-3 βαθμών, σύμφωνα με την μετεωρολόγο.

Παράλληλα, εξηγεί πως και στην Αττική αναμένονται χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας από το Σάββατο. Αναλυτικότερα, μέχρι την Κυριακή αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Φωτ. Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01

Meteo: Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες σε τμήματα της Θράκης, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Βροχές αναμένονται στα νότια Επτάνησα, στην Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Στη Μακεδονία προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο, με ασθενείς χιονοπτώσεις τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλότερες περιοχές. Παροδικές βροχές θα εκδηλωθούν επίσης στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, με χιόνια στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με παγετό τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Στη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από -5 έως 8 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά από 0 έως 10-11 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, στα νησιά και στην Κρήτη θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ και σταδιακά θα ενισχυθούν έως 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενούς βροχής κυρίως στα βόρεια, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ, τοπικά έως 6, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες ασθενείς βροχές στα πεδινά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου.