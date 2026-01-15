Καιρός - Ζιακόπουλος: Νέο ψυχρό μέτωπο από το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα, φέρνοντας μαζί έντονα και ισχυρά φαινόμενα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες στη χώρα, την ώρα που αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόμη «συνέλθει» από την προηγούμενη κακοκαιρία.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, στη δική του πρόγνωση για την πορεία του καιρού μέχρι και την Τετάρτη, αναφέρει πως από το βράδυ της Παρασκευής, αναμένεται στη χώρα ένα νέο ψυχρό μέτωπο από την περιοχή της Ουκρανίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον προσωπικό του ιστότοπο ο γνωστός μετεωρολόγος, το νέο αυτό ψυχρό μέτωπο «θα αρχίσει να επηρεάζει τη ΒΑ Ελλάδα από τις βραδινές ώρες και πέρα από τις τοπικές βροχές και τις χιονοπτώσεις (ορεινά), που γενικά θα είναι ασθενείς, θα στρέψει τους ανέμους σε ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο)».

«Το Σαββατοκύριακο (17-18/1), στην κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε κεντροβόρειες περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση», συνεχίζει στον ιστότοπό του.

«Τη Δευτέρα (19/1), θα διατηρηθούν στη χώρα περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Τρίτη (20/1), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και οι βροχές στη Ν-ΝΔ Ελλάδα κατά τόπους θα ενταθούν. Την Τετάρτη (21/1), αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη», καταλήγει.