Καιρός: Θερμοκρασίες έως και 34 βαθμών από τη νέα εβδομάδα - Ποια θα είναι η πιο ζεστή ημέρα

Ο καιρός αλλάζει με την άνοδο της θερμοκρασίας να αναμένεται αισθητή τις επόμενες ημέρες, την ώρα που οι μετεωρολογικές προγνώσεις εκτιμούν ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, οι νεφώσεις θα περιορίζονται στα κεντρικά και βόρεια, με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη στο ΕΡΤnews.

H αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι άνεμοι στραφούν σε βορειοδυτικούς, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, όπως εκτιμά η μετεωρολόγος, από την Κυριακή αναμένεται εκ νέου μεταφοράς σκόνης επειδή οι άνεμοι θα επιστρέψουν σε νότιες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος ήδη ανεβαίνει με τιμές που σήμερα αγγίζουν τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της βόρειας Κρήτης και των Δωδεκανήσων η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική παραμένει αίθριος με έως 26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματά της.

Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο καλοκαιρινές συνθήκες. Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να ανεβάζουν περαιτέρω τον υδράργυρο και τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα υπερβούν τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Η πιο ζεστή ημέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, θα είναι η Τρίτη, οπότε πιθανολογείται ο υδράργυρος να αγγίξει τους 33 ή και 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, βόρεια Κρήτη και ανατολική Πελοπόννησο.

Οι θερμοκρασίες δεν θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews