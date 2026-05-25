Επίθεση σε τρανς άτομο στην Καλλιθέα: Φέρεται να το παρέσυραν με όχημα

Σε τέσσερις συλλήψεις νεαρών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αττικής σχετικά με επίθεση που έλαβε χώρα σε βάρος τρανς γυναίκας στην Καλλιθέα.

Πρόκειται για τέσσερα άτομα, ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τις πρωινές ώρες της 22ας Μαΐου στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, σχετικά με την επίθεση στο τρανς άτομο.

Επίθεση σε τρανς άτομο στην Καλλιθέα: Το χρονικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, το βράδυ της 21ης Μαΐου, προσέγγισαν τη τρανς γυναίκα, ενώ επέβαιναν σε όχημα και προχώρησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα.

Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψαν στο σημείο στην Καλλιθέα, και συνέχισαν την επιθετική συμπεριφορά, ενώ όταν η παθούσα αποχώρησε για να επιστρέψει στο σπίτι της, φέρονται να την παρέσυραν με το όχημά τους, τραυματίζοντάς την. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επίθεση κορυφώθηκε όταν ένας από τους δράστες περιέλουσε το θύμα με εύφλεκτο υγρό, ενώ βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος.

Το θύμα, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από τις αναζητήσεις της αστυνομίας εντοπίστηκε το όχημα των δραστών, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε σφυρί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ