Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών για κόμμα Καρυστιανού: «Αποπροσανατολίζει αυτή την περίοδο»

Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Οι εξελίξεις στα δικαστικά μέτωπα των Τεμπών, η επανέναρξη της κύριας δίκης και οι θέσεις του Συλλόγου», παραχώρησε ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου εξέφρασαν την αντίδρασή τους στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, ενώ χαρακτήρισαν αποπροσανατολιστική την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, και το μέλος του συλλόγου, Ελένη Βασάρα, μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου.

Όσο αφορά το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε: «Δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, αποπροσανατολίζει αυτή την περίοδο ενώ ο αγώνας μας για να βρούμε την αλήθεια για την υπόθεση των Τεμπών είναι μπροστά μας», με την κ. Βασάρα να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν μπορεί ο σύλλογος να είναι όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες.

Όσο αφορά ουσιαστικά ζητήματα ενόψει της επανέναρξης της δίκης για τα Τέμπη, η κ. Βασάρα τόνισε ότι είναι πλήρως ακατάλληλη η αίθουσα για τη συνεδρίαση του δικαστηρίου και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών.

«Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τη δίκη από μία οθόνη έξω από την αίθουσα», ενώ αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας και τι ακριβώς εξετάζουν τα δικαστήρια, καθώς όπως είπαν «η υπόθεση έχει «σπάσει» σε πολλά κομμάτια. Η ανάκριση έχει αφήσει επτά «γιατί» που αφορούν το κατηγορητήριο», είτε την επίρριψη ποινικών ευθυνών σε άλλα πρόσωπα.

Ο κ. Ασλανίδης ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς, όπως είπε, για 27 παιδιά απανθρακωμένα «πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι καήκαν».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

