Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Σκοπιμότητα πίσω από την πρόταση του Αρείου Πάγου «βλέπει» η δικηγόρος του

Την τελική απόφαση για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο θα πάρει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, άσκησε εισαγγελική αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με τη δικηγόρο του αρχηγού της οργάνωσης «17 Νοέμβρη» να «βλέπει» σκοπιμότητα.

Αξίζει να τονιστεί πως την τελική απόφαση σχετικά με την παράταση κράτησης ή αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αναμένεται να λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα συνεδριάσει μετά την εισαγγελική αναίρεση.

Σύμφωνα με το Mega, η δικηγόρος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, Βασιλική Καμηλάρη, «βλέπει» σκοπιμότητα στην πρόταση του Αρείου Πάγου για αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης, με την ίδια να μην διευκρινίζει κάτι παραπάνω. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως επιφυλάσσετια της κατάστασης και αναμένεται να λάβει πλήρη γνώση για το τι μέλλει γενέσθαι.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η εισαγγελική αναίρεση του Αρείου Πάγου

Εισαγγελική αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ανοίγοντας νέο κύκλο δικαστικών εξελίξεων γύρω από την υπόθεση.

Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, με το ανώτατο δικαστήριο να καλείται να κρίνει τη νομιμότητα της απόφασης περί υφ' όρον απόλυσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, δεν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη 25ετής πραγματική έκτιση της ποινής, ενώ, κατά την ίδια εισαγγελική κρίση, δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης σε προγενέστερο χρόνο.

Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εκτιμάται πως θα εκδοθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ 17 Νοέμβρη: Οι πρώτες εικόνες του Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του