Έμπολα: Ο ΕΟΔΥ επικαιροποιεί τα επιχειρησιακά του σχέδια - Τι ανέφερε ο Μαγιορκίνης

Ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας (ΕΟΔΥ), όπως έκανε γνωστό στην ΕΡΤ ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, προχωρά στην επικαιροποίηση των επιχειρησιακών του σχεδίων σε ό,τι αφορά τον ιό Έμπολα.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφερόμενος στον Έμπολα, είπε: «να πούμε ότι πρόκειται για ένα είδος που έχει κάνει μεγάλη επιδημική έκρηξη. Ο συγκεκριμένος ιός του Έμπολα συναποτελείται από τρία με τέσσερα είδη, από αυτά που μολύνουν τους ανθρώπους».

«Το συγκεκριμένο είδος Έμπολα δεν έχει ξαναπροκαλέσει τέτοια μεγάλη επιδημική έξαρση, οπότε χρειάζεται μία επικαιροποίηση στα διαγνωστικά πρωτόκολλα, γιατί μπορούμε να μην το ανιχνεύουμε» πρόσθεσε ο κ. Μαγιορκίνης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα: «ο Έμπολα δεν έχει δυναμική πανδημίας, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μεταδίδεται από συμπτωματικούς, δεν έχουμε ανάλογα στοιχεία αυτή τη στιγμή».

Έμπολα: Ποιοι είναι οι κανόνες για τους ταξιδιώτες

Αξίζει να τονιστεί πως τις προηγούμενες ημέρες, ο ΕΟΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον Έμπολα και οδηγίες πρόληψης του ιού.

«Η επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola (EVD)/ οφειλόμενη στο στέλεχος Bundibugyo (BVD), στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και στην Ουγκάντα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 16/05/2026 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το συμβάν πληροί τα κριτήρια της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος/ PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Μέχρι τις 19/05/2026 έχουν αναφερθεί 30 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 500 ύποπτα κρούσματα και 130 ύποπτοι θάνατοι στην επαρχία Ituri της ΛΔΚ, 1 επιβεβαιωμένο κρούσμα στην επαρχία Goma, Βόρειο Κίβου της ΛΔΚ, καθώς και 2 επιβεβαιωμένα εισαγόμενα κρούσματα στην Καμπάλα της Ουγκάντα.

Στις 16/05/2026 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το συμβάν πληροί τα κριτήρια της κατάστασης έκτακτης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος/ PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Health Regulations/IHR, Emergency Committee/EC), δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά το εμπόριο και το ταξίδι προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο κίνδυνος προσβολής ενός ταξιδιώτη κατά την επίσκεψή του στις προσβεβλημένες περιοχές και η εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την επιστροφή είναι πολύ χαμηλός. Επιπλέον, η πιθανότητα εισαγωγής κρουσμάτων στην Ευρώπη θεωρείται πολύ χαμηλή.

Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις προσβεβλημένες περιοχές, με στόχο την αποφυγή μετάδοσης της νόσου, συνιστάται να αποφεύγουν:

την επαφή με ζωντανά ή νεκρά ζώα

τη συμμετοχή σε τελετές ταφής που περιλαμβάνει επαφή με τη σωρό

την άμεση επαφή με ασθενείς και σωματικά υγρά αυτών, όπως σάλιο, αίμα, εμέσματα, ούρα

την επαφή με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί από ασθενείς

την κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένης ζωικής τροφής

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αεροπλάνο εάν εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με τον αιμορραγικό πυρετό Ebola, πρέπει να ενημερώσουν το προσωπικό της καμπίνας έτσι ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης:

ορισμός συγκεκριμένου ατόμου από το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τον ασθενή

απομόνωση του επιβάτη

χορήγηση μάσκας

χορήγηση σακούλας στην περίπτωση εμέτων

ενημέρωση του αεροδρομίου προορισμού από τον κυβερνήτη

Κατά την άφιξη στον προορισμό ο ασθενής:

παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ με αυστηρή τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ατομικής προστασίας

οδηγείται σε νοσοκομείο αναφοράς, με συγκεκριμένο χώρο νοσηλείας για τον ασθενή και με ορισμένο προσωπικό που θα ασχοληθεί με αυτόν

Μετά την επιστροφή

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο επώασης της νόσου (2-21 μέρες), οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από προσβεβλημένη περιοχή και έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς ή υποψιάζονται πιθανή έκθεση στον ιό Ebola, θα πρέπει να λάβουν τις ακόλουθες προφυλάξεις: