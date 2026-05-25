ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άγνωστοι βανδάλισαν το γλυπτό με τον Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση της ζημιάς στο γλυπτό

The LiFO team
The LiFO team
ΚΠ ΚΑΒΑΦΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία από τον βανδαλισμό που υπέστη το γλυπτό με τον Καβάφη, στο κέντρο της Αθήνας / Δήμος Αθηναίων
0

Το γλυπτό του γνωστού και διακεκριμένου Έλληνα ποιητή Κ.Π. Καβάφη, το οποίο εκτίθεται στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, βανδάλισαν άγνωστοι, όπως έκανε γνωστό ο δήμος Αθηναίων.

Στις σχετικές φωτογραφίες που κοινοποίησε ο δήμος Αθηναίων, φαίνεται να έχει υποστεί φθορά μέρος του αριστερού γυαλιού του γλυπτού του Καβάφη.

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί το άγαλμα του Καβάφη, το οποίο είχε υποστεί βανδαλισμό, με τη φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη», αναφέρει ο δήμος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΒΑΦΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Πολιτισμός / Το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων γλυπτό με τον Κ.Π. Καβάφη

Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό - Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή
THE LIFO TEAM
«Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα» σε μια ειδική παρουσίαση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Οδηγός Βιβλίου / «Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα» σε μια ειδική παρουσίαση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Τον συγγραφέα θα πλαισιώσουν δύο σημαντικοί δικαστές: ο Χρήστος Ράμμος, πρ. πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτΕ και η Νίκη Κόλλια, πρωτοδίκης στο Ναύπλιο
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 