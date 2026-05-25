Άγνωστοι βανδάλισαν το γλυπτό με τον Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Το γλυπτό του γνωστού και διακεκριμένου Έλληνα ποιητή Κ.Π. Καβάφη, το οποίο εκτίθεται στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, βανδάλισαν άγνωστοι, όπως έκανε γνωστό ο δήμος Αθηναίων.

Στις σχετικές φωτογραφίες που κοινοποίησε ο δήμος Αθηναίων, φαίνεται να έχει υποστεί φθορά μέρος του αριστερού γυαλιού του γλυπτού του Καβάφη.

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί το άγαλμα του Καβάφη, το οποίο είχε υποστεί βανδαλισμό, με τη φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη», αναφέρει ο δήμος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του.