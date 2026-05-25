Σπύρος Μαραγκός: Στο νοσοκομείο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο» νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Σπύρος Μαραγκός, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ΣΚΑΪ.

Ο Σπύρος Μαραγκός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πάσχει από τη νόσο ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα) και στο νοσοκομείο ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Όπως τονίζεται, η νοσηλεία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έναν μήνα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή να βρίσκεται στο πλευρό του.

Σπύρος Μαραγκός: Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής

Ο Σπύρος Μαραγκός γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1967 στη Λευκάδα και θεωρείται ένας από τους πιο ολοκληρωμένους Έλληνες μέσους της δεκαετίας του ’90. Αγωνιζόταν κυρίως ως κεντρικός ή αμυντικός χαφ και ξεχώρισε για την αντοχή, την τεχνική του κατάρτιση, το δυνατό σουτ και τις εκτελέσεις φάουλ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Πανιώνιο το 1986 και το 1989 πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας για επτά χρόνια. Με τους «πράσινους» κατέκτησε πρωταθλήματα και κύπελλα, ενώ συμμετείχε και στην ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Champions League τη σεζόν 1995-96.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, ενώ έκλεισε την καριέρα του στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ.

Με την Εθνική Ελλάδας, ο Σπύρος Μαραγκός κατέγραψε 26 συμμετοχές και 3 γκολ, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ