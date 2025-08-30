Καιρός: Με ζέστη η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Οι καταιγίδες έχουν μικρή διάρκεια και ο καιρός αναμένεται να επανέλθει σε επίπεδα καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η Κυριακή φέρνει σημαντική βελτίωση στα δυτικά της χώρας και από την επόμενη εβδομάδα, δεν προβλέπονται άλλες βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει άνοδο από την Τρίτη και την Τετάρτη και σταδιακά θα φτάσει έως την Πέμπτη σε υψηλότερες τιμές.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή στα δυτικά και τα βόρεια, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται βαθμιαία στη δυτική Ελλάδα και λίγο αργότερα, προς το απόγευμα, θα είναι αίθριος και στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Όσο για την υπόλοιπη χώρα, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια, εκεί θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική αναμένεται επίσης αίθριος με δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ίσως βρέξει νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.

Καιρός: Ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Μέσω ανάρτησης, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται σε «ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη». «Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα » προσθέτει.

Στη δική της πρόγνωση, η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, ενημέρωσε ότι η θερμοκρασία της Δευτέρας δεν θα ανέβει σημαντικά, αλλά την Τρίτη θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.