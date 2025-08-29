Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχονται πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια

Την προσοχή των πολιτών για έντονα φαινόμενα το Σάββατο, εφιστά στη νέα πρόγνωση του για τον καιρό, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε νέα ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Παρασκευής, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο στη χώρα, αλλά και για το νέο κύμα ζέστης που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικότερα ο κ. Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά πως έρχονται «πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια», καθώς το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες, χαλάζι αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ωστόσο, το σκηνικό αυτό αλλάζει απότομα λίγα εικοσιτετράωρα μετά, καθώς ειδικά την Τρίτη και την Τετάρτη, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα», συμπληρώνει.

«Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης», καταλήγει.