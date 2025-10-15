Καιρός: Έρχονται δύο διαδοχικές διαταραχές - «Βαραίνει» το σκηνικό την Παρασκευή

Ξεκινά η σταδιακή αλλαγή του σκηνικού του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, αρκετοί μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για την πιθανότητα νέας κακοκαιρίας αυτές τις ημέρες, την οποία θα συνοδεύσουν έντονα έως ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη σημερινή ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τα επόμενα εικοσιτετράωρα, αναφέρει αρχικά πως η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με λίγες τοπικές βροχές.

Παράλληλα, επισημαίνει πως παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο, με την αλλαγή να έρχεται την Παρασκευή.

«Την Παρασκευή ο καιρός θα βαρύνει περισσότερο προς τα δυτικά και βόρεια», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Καιρός - Κολυδάς: «Δύο βασικές διαταραχές θα μας επηρεάσουν»

Ο γνωστός μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, στη δική του ανάρτηση για τον καιρό, κάνει λόγο για «δύο βασικές διαταραχές» που θα επηρεάσουν τη χώρα.

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω απο τα κανονικά, ενω οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο», κατέληξε.