Ιπποκράτειο: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά τα στοιχεία του διευθυντή που κατηγορείται για «φακελάκι»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), στο πλαίσιο των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου την παροχή των στοιχείων του φακέλου που έχει σχηματιστεί για τον καρδιοχειρουργό διευθυντή, ο οποίος κατηγορείται ότι δέχθηκε χρηματικό αντάλλαγμα «φακελάκι» από ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά για την παρακολούθηση και φροντίδα των χειρουργημένων ασθενών του, με τα ποσά να φτάνουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, η οποία οδήγησε σε έρευνα και τέλος στη σύλληψη του γιατρού.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ΙΣΑ δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τις αρμόδιες αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης και ζήτησε να του παραχωρηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα χειριστεί το θέμα με απόλυτη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η ατιμωρησία των γιατρών που παραβιάζουν το κύρος του ιατρικού σώματος, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα υγείας και τους ασθενείς, και ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στον χώρο της υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προστασία των ασθενών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στους γιατρούς.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.