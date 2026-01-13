Γρίπη σε έξαρση: «Θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη» - Το βασικό μειονέκτημα του στελέχους «Κ» και τα κύρια συμπτώματα

Την έξαρση της γρίπης Α από το διάστημα των εορτών έως και τώρα, σχολίασε η Ματίνα Παγώνη, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα, τα συμπτώματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Παράλληλα με το στέλεχος «Κ», σε έξαρση είναι και ο κορωνοϊός, στη χώρα. Mιλώντας στον Alpha, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξήγησε πως η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες, δίνοντας έμφαση στο ιδιαίτερα μεταδοτικό στέλεχος Κ της Η3Ν2 της ομάδας Α και ενημέρωσε ότι η γρίπη εκτιμάται ότι θα απασχολεί μέχρι τις αρχές Απριλίου.

«Το περιμέναμε», σχολίασε, προειδοποιώντας, ότι «η γρίπη κορυφώνεται τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου» και πως αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την άνοιξη.

Περιγράφοντας την εικόνα που καταγράφεται στα νοσοκομεία, η Ματίνα Παγώνη, ανέφερε: «Ήταν αναμενόμενο, το είχαμε πει ήδη πριν τις γιορτές και τέλος Δεκεμβρίου – αρχές Γενάρη είναι η γρίπη σε έξαρση και θα πάει μέχρι τέλος Μάρτη, αρχές Απρίλη».

Γρίπη Α: Το βασικό μειονέκτημα του στελέχους και η περίπτωση των εμβολιασμένων

Σύμφωνα με την κ. Παγώνη, καθοριστικό ρόλο παίζει το κυρίαρχο φετινό υποστέλεχος: «Φέτος, επειδή το υποστέλεχος Κ της Η3Ν2 της ομάδας Α έχει ένα μειονέκτημα, είναι πολύ γρήγορα μεταδοτικό. Γι’ αυτό λοιπόν είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά. Ήταν και γιορτές, θέλαμε να βγούμε να διασκεδάσουμε με τους φίλους».

Αναφερόμενη στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου, η Ματίνα Παγώνη ξεκαθάρισε:

«Το εμβόλιο καλύπτει τους ενήλικες γύρω στο 50%, τα παιδιά γύρω στο 60-70%» και εξήγησε, πως «αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει το εμβόλιο έχει βελτιωμένη κλινική κατάσταση όταν νοσήσει. Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε πολλά περιστατικά που δεν είχαν εμβολιαστεί. Αυτοί που νοσηλεύονται και κατά περιπτώσεις παρουσιάζουν επιπλοκές είναι κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν εμβολιάστηκαν».

Η ίδια πρόσθεσε, ότι «ευτυχώς αυτή τη στιγμή το μήνυμα έχει σταλεί» σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό και πως «δεν είναι αργά», γιατί η γρίπη «θα πάει μέχρι τον Μάρτη».

Τα βασικά συμπτώματα της γρίπης

Τέλος, η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε και στη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με την αποκωδικοποίηση των συμπτωμάτων, γιατί, όπως είπε: «Ο κόσμος έχει μπερδευτεί γιατί έχουμε και Covid αυτές τις ημέρες».

Όπως εξήγησε, η νόσος συνήθως ξεκινά με: