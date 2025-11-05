ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γνωστός τενόρος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Ο τενόρος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου απολογείται για την κατηγορία περί ξυλοδαρμού του γιου του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΕΝΟΡΟΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / Unsplash
0

Στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας καταθέτει γνωστός τενόρος και χορωδός σχετικά με τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του, ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες, Τρίτη (4/11), με τον τενόρο να κατηγορείται από την πρώην σύζυγό του ότι ξυλοκόπησε τον γιο του.

Η σύζυγος και ο γιος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν μήνυση, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί εκ νέου από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

Ελλάδα / Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αύριο στην Αθήνα - Ποια τα αιτήματα των ομοσπονδιών;

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ελλάδα / Δολοφονία Λυγγερίδη: Ξεκινά σήμερα η δίκη σε ειδική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού - 250 μάρτυρες

Η δίκη αναμένεται να είναι μεγάλης διάρκειας - Ο Γιώργος Λυγγερίδης τραυματίστηκε θανάσιμα στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη
LIFO NEWSROOM
 
 