Ξυλοδαρμός στο Κορωπί: Η 40χρονη ζητά την επιμέλεια των παιδιών της

Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη, μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της στο Κορωπί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος κατηγορούμενος σύντροφός της, κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον ξυλοδαρμό της στο Κορωπί.

Ο ίδιος αρχικά, υποστήριξε πως δεν τη χτύπησε εκείνος αλλά την είδε στο πάτωμα και κάλεσε την Αστυνομία. Απολογήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της και στη συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η 40χρονη, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, έκανε αίτηση στην εισαγγελία ανηλίκων ζητώντας την επιμέλεια των παιδιών της, τα οποία με εισαγγελική εντολή νοσηλεύονται στο Παίδων.

«Ζητώ να χορηγήσετε τη δέουσα εντολή ώστε να παραλάβω τα τέκνα μου και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας όποτε και με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο δηλώνοντας παράλληλα πως θα αποδεχτώ κάθε μέτρο το οποίο τυχόν διατάξετε ώστε να ζήσω με τα παιδιά μου σε ασφαλές περιβάλλον. Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου που παρ' ολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή.

»Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», φέρεται να αναφέρει στην αίτησή της η 40χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.