Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία το Σάββατο μαζί με 6 λεωφορειακές γραμμές

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθενται το μετρό Θεσσαλονίκης και έξι βασικές λεωφορειακές γραμμές το Σάββατα 20 και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών ασφαλούς και αξιόπιστης μετακίνησης στην πόλη, τις ημέρες των εορτών, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές:

6

14

27

32

58

66

Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Το επιχειρησιακό πλάνο των δύο 24ώρων περιλαμβάνει:

Μετρό Θεσσαλονίκης σε πλήρη λειτουργία

Γραμμές προς: Καλαμαριά (6) Άνω Τούμπα (14) Σταυρούπολη - Πολίχνη (27) Αμπελόκηποι - Εύοσμο (32) Πυλαία - Πανόραμα (58) Θέρμη (66) Αεροδρόμιο (Ν1)



Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται μεγάλο μέρος του αστικού ιστού που δεν εξυπηρετείται άμεσα από το Μετρό, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα του δικτύου τις νυχτερινές ώρες.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου θα αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο, βάσει λειτουργικών και ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής του, με γνώμονα την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από την καθιέρωση της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα στην Αθήνα.

«Στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε υποσχεθεί, επεκτείνουμε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη ένα μέτρο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην Αθήνα: την 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σάββατα. Τις ημέρες των γιορτών, όταν η πόλη κινείται αδιάκοπα και οι ανάγκες μετακίνησης αυξάνονται, δίνουμε στους πολίτες μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή μεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Η εμπειρία από την Αθήνα μας έχει δείξει ότι η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση, είναι ένα μέτρο που συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, μειώνοντας τα τροχαία τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, που είναι και οι πιο επικίνδυνες. Η εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε πρώτη φάση πιλοτικά, με ξεκάθαρη πρόθεσή μας να αξιολογηθεί και, με την ολοκλήρωση και της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, να εξεταστεί η μονιμοποίησή της», πρόσθεσε ο ίδιος.