«Από αύριο μόνο φραπέ»: Η απάντηση Καραναστάση για την κλήση επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

«Από αύριο μόνο φραπέ» έγραψε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην ανάρτηση-απάντηση για την κλήση της Τροχαίας επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο πρώην βουλευτής του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, να οδηγεί με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου διαπιστώθηκε η παράβασή του.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πλεύση Ελευθερίας: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.