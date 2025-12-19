ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

«Από αύριο μόνο φραπέ»: Η απάντηση Καραναστάση για την κλήση επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο Διαμαντής Καραναστάσης

The LiFO team
The LiFO team
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΡΑΠΕ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram
0

«Από αύριο μόνο φραπέ» έγραψε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην ανάρτηση-απάντηση για την κλήση της Τροχαίας επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο πρώην βουλευτής του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, να οδηγεί με ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου διαπιστώθηκε η παράβασή του.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο, εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δύο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!»

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΡΑΠΕ Facebook Twitter

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση
«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά -δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

«Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί» ανέφερε το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσά τους
THE LIFO TEAM
Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

«Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο» ανέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή
THE LIFO TEAM
Αγρότες:

Ελλάδα / Αγρότες: Κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς - Τι αποφάσισαν για τις γιορτές

Μετά το τέλος της χθεσινής πανελλαδικής σύσκεψης στις Σέρρες, οι αγρότες της χώρας αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, απαντώντας αρνητικά στην πρόταση της κυβέρνησης για συνάντηση
THE LIFO TEAM
 
 