Ξυλοδαρμός από πλαστικό χειρουργό: «Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε» εξηγεί η 43χρονη

Φοβισμένη και σοκαρισμένη δηλώνει η 43χρονη που το πρωί της Τρίτης, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γνωστός πλαστικό χειρουργό.

Νωρίτερα σήμερα, η 43χρονη βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση της υπόθεσης και μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας πως «αν δεν τον σταματούσαν οι περαστικοί θα τη σκότωνε».

Υπενθυμίζεται πως το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε επειδή η 43χρονη κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα στη Συγγρού.

«Ήθελα να πάω στο σπίτι στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο», ανέφερε αρχικά το θύμα της επίθεσης.

«Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι. Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασία μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή», συνέχισε.

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει», κατέληξε.