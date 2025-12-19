ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Πλατύκαμπος: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της αστυνομίας

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας άνθρωπος

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα της ΕΛΑΣ που βρισκόταν στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

«Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», ανέφερε ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά τη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από ΤhessPost

