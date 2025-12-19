Ποιος είναι ο συνεργάτης του «Έλληνα Εσκομπάρ» που αναζητείται για το κύκλωμα κοκαΐνης

Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα, για την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Ανάμεσά τους και ο 61χρονος «Έλληνας Εσκομπάρ» που φέρεται ότι εκμεταλλεύονταν τις άμεσες σχέσεις που διατηρούσε εδώ και 30 χρόνια, απευθείας με τα καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας.

Στις φυλακές οδηγήθηκαν οι κατηγορούμενοι για το σκάφος που μετέφερε τους 5 τόνους με την κοκαΐνη, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Πειραιά,οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ.

Ελεύθερος στο μεταξύ αφέθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους συλληφθέντες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Τι υποστήριξε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» στην απολογία του

Ο «εγκέφαλος» μάλιστα, του κυκλώματος αρνήθηκε κάθε σχέση του με το αλιευτικό «Ουρανία» που μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6 Αυγούστου του 2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές» υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 61χρονος.

Ποιος είναι ο συνεργάτης του «Έλληνα Εσκομπάρ» που αναζητείται

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση είχε και ένας 73χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας που αναζητείται και λειτουργούσε ως «αντιπρόσωπος» στα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής για τις απευθείας συνεννοήσεις.

Ο 61χρονος «εγκέφαλος» της επιχείρησης ήταν ο μόνος υπεύθυνος που μιλούσε απευθείας με τα καρτέλ της Κολομβίας και όχι με τους μεσάζοντες.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», τον Οκτώβριο του 2024, έκανε την πρώτη απόπειρα να μεταφέρει ναρκωτικά στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική, αλλά η επιχείρηση απέτυχε λόγω βλάβης του σκάφους έξω από τη Μάλτα.

Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και ανακατασκευές στο πλοίο για να αντέξει την πολύμηνη διαδικασία, τον περασμένο Οκτώβριο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα προς τα ανοιχτά της Γουϊάνας και της Μακρινίκας

Στον πυρήνα του κυκλώματος ήταν η πρακτική του «mothership» και η μεταφόρτωση σε μικρότερα πλοία, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές. «Κλειδί» της «επιχείρησης Ίππαλος» ήταν η συνεχής παρακολούθηση του πλοίου.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι διωκτικές Αρχές πιστεύουν ότι όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του πλοίου θα βρεθούν ειδικά σχεδιασμένες κρύπτεςς και θα βρουν και άλλα πακέτα κοκαϊνης εκτός από τα 116 που ήδη έχουν εντοπιστεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ