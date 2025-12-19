ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αθήνα: Τι λέει η μητέρα του

Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αθήνα - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας για τα αίτια θανάτου

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Νεκρό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εντοπίστηκε ένα βρέφος 5 μηνών στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega και της εκπομπής «Live News».

Όπως έχει γίνει γνωστό για τον θάνατο του βρέφους στην Αθήνα, όλα συνέβησαν όταν το μωρό κοιμόταν στο κρεβάτι των γονιών του μαζί με το δίδυμο αδελφάκι του. Η 19χρονη μητέρα μίλησε στην εκπομπή του Mega, κάνοντας λόγο πως «όταν ξύπνησαν βρήκαν το κοριτσάκι τους νεκρό».

Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αθήνα: Τι λέει η μητέρα του

Η μητέρα προσθέτει πως και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μπορούν να κοιμούνται τα παιδιά μαζί τους στο κρεβάτι και δεν υπάρχει περίπτωση να έπεσαν πάνω του κατά τη διάρκεια του ύπνου τους.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ότι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα. Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος την ώρα που κοιμόντουσαν να έπεσε πάνω στο παιδάκι, είπε: «Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας κι εμένα και του συντρόφου μου. Ήταν ο νούμερο ένα φόβος μας οπότε είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και ξέραμε ότι εκεί που θα κοιμηθούμε εκεί θα ξυπνήσουμε από τον φόβο μας και μόνο. Και εγώ και σύντροφος μου εκεί που κοιμηθήκαμε εκεί ξυπνήσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα, περιμένουμε τη νεκροψία.

Νεκρό βρέφος 5 μηνών στην Αθήνα: Η απάντηση Γιαννάκου

«Από του σύντροφό μου (την πλευρά κοιμόταν) και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά και όπως πάω μέσα να φτιάξουμε τα γάλατα και αυτά γιατί μας πήρε ο ύπνος και δε φάγανε, ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει ”μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί” και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166. Ήταν, το παιδί δεν το είχα ακουμπήσει γενικά, είχαμε μία απόσταση κι εμείς με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους. Ξύπνησα μόνο και βρήκα τον μικρό ξύπνιο να παίζει με τα χεράκια του, έτσι όπως κάνουν τα μωράκια, και τη μικρή ανέθεσα στον σύντροφό μου να την ξυπνήσει γιατί συνήθως ήτανε ένα μωρό που ξύπναγε, ήταν ένα πολύ υπερκινητικό μωρό. Είχαμε σήμερα ραντεβού να πάμε να κανονίσουμε γιατί θα κάναμε γάμο και βαφτίσεις μαζί. Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος, πριν καν μάθουμε ότι είναι δίδυμα, τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε στην εκπομπή τι συνέβη με το βρέφος.

«Έπεσαν όλοι οι γιατροί πάνω του αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Σύμφωνα με τους γονείς, είδαν το παιδί στις 4 η ώρα ζωντανό. Το παιδί δεν έχει κακώσεις. Το μωρό για δύο μήνες είχε μείνει σε Μονάδα Νεογνών. Θα δείξει η νεκροψία τα αίτια του θανάτου».

Ελλάδα

