Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα - Βροχές, καταιγίδες και κρύο το Σάββατο

Εν αναμονή νέου, πιο ισχυρού και οργανωμένου κύματος κακοκαιρίας από την Τρίτη, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο

Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα - Βροχές, καταιγίδες και κρύο το Σάββατο
Φωτ. αρχείου Unsplash
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να σαρώσει τη χώρα το Σάββατο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε επισημάνει στις προγνώσεις του πως από αυτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Πρωτοχρονιά, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στη χώρα και έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες, συνοδευόμενες από κατά τόπους έντονα αλλά και ισχυρά φαινόμενα.

Η πρώτη κακοκαιρία πλησιάζει αύριο τη χώρα και όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει από τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας μας.

Επίκεντρο του νέου αυτού κύματος κακοκαιρίας, θα είναι το νότιο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, η περιοχή των Κυκλάδων, η Κρήτη αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, περιοχές οι οποίες θα πληγούν από βροχές και καταιγίδες.

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το σκηνικό Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην πρόγνωσή του το πρωί της Παρασκευής στο OPEN, το Σαββατοκύριακο αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, το σκηνικό του καιρού θα είναι φθινοπωρινός.

Στη συνέχεια την Τρίτη, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να είναι πιο ισχυρό και οργανωμένο, το οποίο θα σαρώσει όλη τη χώρα από τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα συνεχίσει στο ίδιο άστατο μοτίβο, με πολλές οι βροχές και καταιγίδες.

Τέλος, τις τελευταίες ημέρες του χρόνου περνάμε σε ποιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό, με χιόνια ακόμη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, αλλά και περισσότερο κρύο.

