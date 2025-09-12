Γκύζη: Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος, που πυροβόλησε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο κατηγορούμενος νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής απολογήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ισχυρισμοί του για το περιστατικό στου Γκύζη δεν έπεισαν και έτσι προφυλακίστηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αξίζει να σημειωθεί πως ο 59χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για ξυλοδαρμό, ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά για το σοβαρό περιστατικό, όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό επί της οδού Λοβάρδου στου Γκύζη, την ώρα που το απορριμματοφόρο έκανε αποκομιδή σκουπιδιών έξω από το σπίτι του 59χρονου.

Ο άνδρας φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φασαρία και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στους υπαλλήλους καθαριότητας, φωνάζοντάς τους να φύγουν. Εκείνοι του απάντησαν πως κάνουν τη δουλειά τους και σε λίγα λεπτά τελειώνουν.

Τότε κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας πήρε τη μηχανή του και τους καταδίωξε μέχρι την οδό Παράσχου, όπου σήκωσε το όπλο και άνοιξε πυρ προς το μέρος τους. Μάλιστα, φέρεται να τους φώναζε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γκύζη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 59χρονος σημαδεύει και πυροβολεί υπάλληλο καθαριότητας