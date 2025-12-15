ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε φορτηγό: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Οι πρώτες πληροφορίες - Πού έχει κίνηση τώρα

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ φορτηγό στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε ΙΧ φορτηγό, έχει τεθεί σε διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πού έχει κίνηση τώρα

Επίσης, σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισού (άνοδος)
  • Αλεξάνδρας
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Αττική Οδός
  • Λ. Σχιστού
 
 
 
THE LIFO TEAM
 
 