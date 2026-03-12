Γιώργος Πανουσόπουλος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» του σπουδαίου σκηνοθέτη

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο Γιώργο Πανουσόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Η συγκίνηση ήταν έντονη στον Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, όπου τελέστηκε η κηδεία, με τη σύζυγό του, ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού, και τις κόρες τους να μην μπορούν να κρύψουν τη λύπη τους.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω του πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά και αξέχαστες στιγμές για το ελληνικό κοινό.

Σε ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη του, η οικογένεια ζήτησε αντί για στεφάνια να στηριχθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού», δείχνοντας την αγάπη και τη φροντίδα που ο ίδιος είχε πάντα για τους συναδέλφους και τον χώρο του θεάτρου.