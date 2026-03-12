ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στο Λασίθι: Νεκρός 23χρονος – Μηχανή βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με φορτηγό

Συνελήφθησαν δύο άτομα από τις αρχές

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στο Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μακρύ Γιαλού – Γούδουρα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ένας 26χρονος, με συνεπιβάτη τον 23χρονο, πέρασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 26χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, καθώς και του 26χρονου οδηγού της μηχανής, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

