Πειραιάς: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου σε δρόμους τους Πειραιά.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Piraeus Port Run 2026».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς: Ηρώων Πολυτεχνείου - Λ. Χατζηκυριακού - Ακτή Θεμιστοκλέους - Ακτή Μουτσοπούλου - Πλατεία Αλεξάνδρας - αναστροφή Ακτή Μουτσοπούλου - Φρεαττύδος - Σαχτούρη - Ηρώων Πολυτεχνείου ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς με την υπόδειξη και διευκόλυνση Τροχονόμων.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

