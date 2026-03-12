Συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με αφορμή την αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Σύνταγμα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τη ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ο οποίος νωρίτερα είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης, τώρα είναι ανοικτός έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Λόγω της συγκέντρωσης και των ρυθμίσεων στην κυκλοφορία, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη με καθυστερήσεις να σημειώνονται επί της Κηφισίας και της Μεσογείων.

