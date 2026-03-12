ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μετά την αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Φωτ.: (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Με αφορμή την αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Σύνταγμα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τη ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα, ο οποίος νωρίτερα είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης, τώρα είναι ανοικτός έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Λόγω της συγκέντρωσης και των ρυθμίσεων στην κυκλοφορία, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη με καθυστερήσεις να σημειώνονται επί της Κηφισίας και της Μεσογείων.
 

 
 
Tags

Ελλάδα / ΟΣΕ: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού
Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Ελλάδα / Τι δείχνει νέα έρευνα για την Ελλάδα: οι άνδρες εμφανίζονται πολύ πιο αρνητικοί από τις γυναίκες απέναντι στην ομοφυλοφιλία

Οι νόμοι μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι κοινωνικές στάσεις όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό. Μια νέα έρευνα του Pew Research Center δείχνει ότι στην Ελλάδα το 40% των ανδρών θεωρεί την ομοφυλοφιλία ηθικά απαράδεκτη, έναντι 20% των γυναικών.
