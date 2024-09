Φωτιά στις εγκαταστάσεις της Motor Oil - Ήχησε το 112

Μήνυμα του 112 εστάλη λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil το οποίο καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η φωτιά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες καίει εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil και συγκεκριμένα σε σωληνώσεις.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν πυροσβεστικά των διυλιστηρίων, ενώ συνδράμουν 60 πυροσβέστες με 25 οχήματα και συνεχώς φθάνουν ενισχύσεις.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number 🔥 Fire in progress at the #MotorOil facilities 🆘 Evacuate the area ‼️ Follow the instructions of the Authorities @pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/i4hJmrsGd1

Την ίδια ώρα στην περιοχή πετάνε προληπτικά τρία ελικόπτερα προκειμένου να ενεργήσουν σε περίπτωση επέκτασης φωτιάς. Σημειώνεται πως μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για τραυματίες, ούτε για εγκαυματίες.

Motor Oil refinery outside Corinth is ablaze. We can see the black smoke from our home. Civil Protection has issued a @112Greece warning calling on residents to "evacuate the area". #MotorOil pic.twitter.com/8y9qCnmPvO