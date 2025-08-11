Νοσοκομείο Γεννηματάς: «Στις 20 Ιουλίου έγινε η συντήρηση στο ασανσέρ που έπεσε» λέει ο Γεωργιάδης

Διευκρινίσεις για το σοβαρό περιστατικό με ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», την Κυριακή 10 Αυγούστου, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία συντήρησης –μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα– εξέτασε τον ανελκυστήρα αμέσως μετά την καταγγελία και δεν εντόπισε καμία απολύτως βλάβη.

Ο υπουργός ανέφερε πως τα πιστοποιητικά ασφάλειας ήταν έγκυρα και γνήσια, ενώ η τελευταία συντήρηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου. Ο υπεύθυνος της εταιρείας και ο τεχνικός ασφαλείας του νοσοκομείου προσήχθησαν, ελέγχθηκαν από την αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες.

Η εργαζόμενη που κατήγγειλε το περιστατικό δήλωσε ότι πρόλαβε να πηδήξει πριν την πτώση του ασανσέρ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η καταγγελία έγινε πολλές ώρες αργότερα, ενώ υπήρξε διαφοροποίηση στην περιγραφή του συμβάντος. Το θέμα εξετάζεται τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά το συμβάν, εκδόθηκε εγκύκλιος προς όλες τις διοικήσεις νοσοκομείων του ΕΣΥ για νέο, επισταμένο έλεγχο σε όλους τους ανελκυστήρες. «Οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.



