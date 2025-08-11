Βόλος: Νέες διαμαρτυρίες για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες

Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προγραμματίζονται στον Βόλο την Τετάρτη 13 Αυγούστου, με αφορμή την άφιξη στο λιμάνι της πόλης του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε πανελλαδικό κύκλο δράσεων, καθώς το ίδιο πλοίο έχει αποτελέσει στόχο διαμαρτυριών και σε άλλα λιμάνια, όπως η Σύρος, η Ρόδος και η Κρήτη. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι αντιτίθενται στις πολιτικές του Ισραήλ και καταγγέλλουν πως το πλοίο «μεταφέρει τουρίστες και στρατιώτες του IDF που έχουν εμπλακεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα».

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων στον Βόλο

07:30: Συγκέντρωση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας, με πρωτοβουλία τοπικών φορέων και οργανώσεων.

17:30: Συγκέντρωση στο Άγαλμα, στην παραλία του Βόλου, με αιτήματα τη διακοπή των επιθέσεων κατά του παλαιστινιακού λαού, την άρνηση παροχής στήριξης στο κράτος του Ισραήλ και την αποτροπή χρήσης του λιμανιού «ως σταθμού ξεκούρασης για όσους στηρίζουν ή συμμετέχουν στη γενοκτονία».

Οι διοργανωτές καλούν εργαζόμενους, συνδικάτα και νεολαία να εκφράσουν αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό αλλά και στους Ισραηλινούς πολίτες που αντιτίθενται στον πόλεμο.

Το Crown Iris αναμένεται να καταπλεύσει στον Βόλο μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη άφιξή του στον Πειραιά, όπου έχουν επίσης ανακοινωθεί κινητοποιήσεις.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες συγκεντρώσεις στη Μαγνησία, στο πλαίσιο πανελλαδικής ημέρας δράσης, σε Μηλιές, Χορευτό, Μηλίνα και Σκόπελο, με σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία – Όχι στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ».



