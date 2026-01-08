ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων – Πού γίνονται κανονικά οι απόπλοι

Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν οφείλουν να ενημερωθούν από τα λιμεναρχεία για ενδεχόμενες μεταβολές

The LiFO team
The LiFO team
ΠΛΟΙΑ ΑΝΕΜΟΙ ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που σημειώνονται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Ελλάδα / Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Η Δ.Ο.Ε. κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της, εκφράζοντας την αντίθεσή της τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσο και στην πρακτική της κάλυψης των κενών μέσω υποχρεωτικών υπερωριών
THE LIFO TEAM
 
 