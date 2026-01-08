Δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων – Πού γίνονται κανονικά οι απόπλοι

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που σημειώνονται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.