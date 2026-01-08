ΕΛΛΑΔΑ
Βόνιτσα: Ανησυχία για την εξαφάνιση μητέρας τριών παιδιών

Η γυναίκα δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 8 Δεκεμβρίου του 2025

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση μίας μητέρας τριών παιδιών, στη Βόνιτσα.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Η υπόθεση στη Βόνιτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό βίας είχε λάβει χώρα πριν από 5 χρόνια, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της.

«Η αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο.

Σήμερα δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας, με τις Αρχές να στέλνουν σήμα στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες που ανέφεραν ότι βρίσκεται εκεί.

Την ίδια στιγμή συγγενής της αγνοούμενης σημείωσε πως συνομίλησε ορισμένες φορές με την γυναίκα στο Viber, με την τελευταία να της αναφέρει πως είχε σκοπό να φύγει για μερικές μέρες.


 

