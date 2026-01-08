Τροχαίο στην Κόρινθο: Η στιγμή που το ΙΧ εκτρέπεται από την πορεία του και πέφτει πάνω στο σπίτι

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στην Κόριθνο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο ατύχημα.

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου-Αγγελοκάστρου, στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν το IX που επέβαιναν δύο νέοι, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή του ατυχήματος, απαθανατίζεται το ΙΧ να εισέρχεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα βενζινάδικο και στη συνέχεια καταλήγει κατεστραμμένο και αναποδογυρισμένο στην αυλή ενός σπιτιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ και αφού οι δύο νέοι απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για κόντρες μεταξύ αυτοκινήτων.

«Ερχόντουσαν πίσω από το μαγαζί και άκουγα κάτι θορύβους. Έβαζαν κόντρες. Στο κατέβασμα ακούω ένα δυνατό κρότο, χτυπάει στο κράσπεδο, φέρνει 3-4 σβούρες και έπεσε στο σπίτι του αδελφού μου», ανέφερε μιλώντας στο Ηλέκτρα TV ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.