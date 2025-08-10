Μπαράζ συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιών – Έξι άνδρες υπό κράτηση

Σε έξι συλλήψεις για θερμές εργασίες και πρόκληση πυρκαγιών προχώρησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Αυγούστου, επιβάλλοντας συνολικά χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα.

Το Σάββατο, στη Χίο, συνελήφθη ημεδαπός για φωτιά σε αγροτική έκταση, με πρόστιμο 4.125 ευρώ. Στην Εύβοια, στο δήμο Κύμης–Αλιβερίου, ημεδαπός εντοπίστηκε να καπνίζει μελίσσια και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Στην Αργολίδα, συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, ενώ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ημεδαπός εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση, παρά τον δείκτη κινδύνου «Κατάστασης Συναγερμού» (κατηγορία 5), με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 3.750 ευρώ.

Την Κυριακή, στη Χαλκίδα, αλλοδαπός συνελήφθη για κάπνισμα μελισσιών, με πρόστιμο 3.750 ευρώ, ενώ στην Αρχαία Νεμέα, 27χρονος Γερμανός προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση κάνοντας χρήση φωτιάς, με το πρόστιμο να ανέρχεται σε 6.425 ευρώ.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.