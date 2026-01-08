Αγρίνιο: Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου και δάγκωσε υπάλληλο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στο Δημαρχείο Αγρινίου.

Ένας άνδρας εισήλθε στο δημαρχιακό μέγαρο και έφτασε στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου, δίνοντας ψευδή στοιχεία στην είσοδο.

Το περιστατικό στο Αγρίνιο

Ο άνδρας φέρεται ότι ζητούσε επίμονα να του μιλήσει και όταν βρέθηκε μαζί με τον δήμαρχο, ξεκίνησε να τον απειλεί και να βρίζει.

Υπάλληλος του Δήμου προσπάθησε να τον απωθήσει, ωστόσο ο άνδρας του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο μπράτσο. Άλλα άτομα κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου.

Με πληροφορίες από agrinio news