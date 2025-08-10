ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σχεδόν 8.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη πυρκαγιά

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε περιοχή με έντονους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, κατέκαψε πολύτιμους φυσικούς πόρους

Φωτ.: Eurokinissi
Συνολικά 7.950 στρέμματα γης καταστράφηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 στην Ηλεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δορυφορικής υπηρεσίας Copernicus.

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου (12:49), στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού συστήματος χαρτογράφησης φυσικών καταστροφών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η φωτιά έκαψε:

  • 3.610 στρέμματα αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων
  • 1.960 στρέμματα καλλιεργειών
  • 2.380 στρέμματα δασικών εκτάσεων

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε περιοχή με έντονους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, κατέκαψε πολύτιμους φυσικούς πόρους και καλλιέργειες, αφήνοντας πίσω της σημαντικές ζημιές σε παραγωγούς και το περιβάλλον.

