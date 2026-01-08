Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας

Οι Θεσσαλοί αγρότες κλιμακώνουν την κινητοποίησή τους και παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα τους στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου, όπου θα συζητήσουν οι μελλοντικές κινήσεις τους, οι αγρότες μένει να ορίσουν την επιτροπή για τη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.