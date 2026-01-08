Χαλκίδα: Μαθητής αυτοκτόνησε πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα - «Δεχόταν απειλές, τον έδερναν»

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, με την υπόθεση του 15χρονου που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου πήρε το πατίνι του και έφυγε από το σπίτι του στη Χαλκίδα, έχοντας μαζί το κινητό του τηλέφωνο.

Έπειτα, έπεσε στο κενό από τη γέφυρα στη Χαλκίδα στη βοιωτική πλευρά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Μετά τον εντοπισμό του από περαστικούς, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον ανήλικο στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι νεότερες πληροφορίες ωστόσο για την υπόθεση, αναφέρουν πως ο ανήλικος φέρεται να ήταν θύμα λεκτικού και σωματικού εκφοβισμού από συνομήλικούς του, αλλά και να δεχόταν απειλές.

Η μητέρα του μιλώντας στο STAR, αποκάλυψε πως ο 15χρονος ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια και δεχόταν bullying από συμμαθητές του.

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε αρχικά η μητέρα του.

Στη συνέχεια, υποστηρίζει πως άνοιξε το τάμπλετ του και βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά ξυλοδαρμού του. Το τάμπλετ πλέον είναι στα χέρια των Αρχών και προκειμένου να ερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr / STAR

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χαλκίδα: Προφυλακιστέα και τα υπόλοιπα άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου