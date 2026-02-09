Φλώρινα: Εννέα συλλήψεις για νέο περιστατικό βίας ανηλίκων

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Φλώρινα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερις ανήλικοι και ένας 18χρονος για πρόκληση σωματικών βλαβών εις βάρος άλλου ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή.

Το βίαιο συμβάν στη Φλώρινα

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί όπως κατήγγειλε η μητέρα του παθόντα, οι τέσσερις ανήλικοι από κοινού με τον 18χρονο προσέγγισαν τον γιο της και τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο κεφάλι και το αριστερό μάτι του. Εκείνος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν οι τέσσερις ανήλικοι, ο 18χρονος καθώς και τέσσερις γονείς, ένας από τους γονείς για κάθε ανήλικο. Σε βάρος των γονέων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

