Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Στη φυλακή ξυλοκόπησαν τον 16χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μέσα στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα 17χρονο στις Σέρρες, από συγκρατούμενούς τους.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, κατά την διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου.

Το περιστατικό εις βάρος του 16χρονου από τις Σέρρες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, όπου φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στην φυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Με πληροφορίες από gegonotanews

