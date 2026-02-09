Κηφισός: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Κηφισό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το ατύχημα, ένα ΙΧ παρέσυρε πεζό στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών στον Κηφισό, στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα του τροχαίου διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο του ατυχήματος αυτή την ώρα σημειώνονται καθυστερήσεις.

Ήδη βρίσκονται στο σημείο Αρχές για ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και για προανάκριση σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος.

