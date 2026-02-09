Μαρουσάκης: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από την Τσικνοπέμπτη μέχρι Σαββατοκύριακο

Για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες, κάνει λόγο στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί της Δευτέρας, επισήμανε χαρακτηριστικά ότι από την Τσικνοπέμπτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο, η χώρα μπαίνει σε νέο κύκλο κακοκαιριών, καθώς το σκηνικό θα είναι εξαιρετικά άστατο.

Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξήγησε πως αναμένονται μετατοπίσεις βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Μεσόγειο και Ευρώπη, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, οι βροχές θα ξεκινήσουν το μεσημέρι και θα επεκταθούν έως το βράδυ, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και αργότερα σε όλο τον ηπειρωτικό κορμό, φτάνοντας μέχρι το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες, ενώ χιόνια θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες έως 7 μποφόρ, με το βόρειο Αιγαίο να πλήττεται από πολύ ισχυρούς ανέμους αργά το απόγευμα. Η αλλαγή αυτή θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως αύριο.

Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με έντονο άστατο καιρό την Τσικνοπέμπτη και νέο κύμα βροχών το Σαββατοκύριακο.

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Αύριο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκτονώνεται στις περισσότερες περιοχές, περιοριζόμενη προς την πλευρά του Αιγαίου. Σταδιακά, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό, με ηλιοφάνεια και λιγότερη ένταση στα φαινόμενα, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας.

Την Τετάρτη, αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων, αρχικά στη δυτική Ελλάδα, το οποίο θα μετατοπιστεί βαθμιαία προς τα ανατολικά. Ο όγκος νερού που θα πέσει είναι σημαντικός, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις περιοχές που πλήττονται πρώτες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και τοπικών προβλημάτων από τις έντονες βροχές.

Η Τσικνοπέμπτη θα κυλήσει με έντονα άστατο καιρό. Στην Αττική, σύμφωνα με τις προβλέψεις, υπάρχει πιθανότητα μικρών ανοικτών διαστημάτων κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα, ωστόσο ο καιρός θα ξαναχαλάσει αργά μέσα στη νύχτα. Οι πιο έντονες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με επέκταση των φαινομένων στα ανατολικά κατά το απόγευμα.

Την Παρασκευή, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν έντονα άστατες, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα. Παρόμοια εικόνα αναμένεται και το Σάββατο, με ανοίγματα και κλεισίματα στον καιρό, ενώ δύο οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν σημαντικά την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Τα συστήματα αυτά θα συνοδεύονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, πιθανότητα υδροστρόβιλων, ηλεκτρικές εκκενώσεις και μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές περιοχές, καθιστώντας την προσοχή απαραίτητη για τις μετακινήσεις και τις εξωτερικές δραστηριότητες.