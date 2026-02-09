ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιθέα: «Δεν έβγαλε ο πατέρας το παιδί από το σιντριβάνι» - Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 2χρονη

Οι γονείς της ανήλικης έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη  στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του.

Τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς καθόντουσαν σε παρακείμενη καφετέρια με παρέα, όταν συνειδητοποίησαν ότι η ανήλικη δεν βρισκόταν στη θέση της.

Στη συνέχεια μετά από αναζητήσεις, την εντόπισαν μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα στο σημείο έπσευσε το ΕΚΑΒ, αλλά πριν φτάσει, αστυνομικοί είχαν ήδη μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί επί 40 λεπτά προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Όταν επανήλθε, διασωληνώθηκε άμεσα με την κατάστασή της να παραμένει σοβαρή.

Την ίδια ώρα οι γονείς της, ηλικίας 26 και 23 ετών, έχουν προσαχθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου και εντός της ημέρας, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Μιλώντας για τις εξελίξεις του σοβαρού περιστατικού, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν έβγαλε ο πατέρας το παιδί από το σιντριβάνι».

