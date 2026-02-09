Μαρέβα Μητσοτάκη: Πήρε εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά τον τραυματισμό της

Εξιτήριο μία ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη -στα δύο χέρια- στο Κέντρο Αποκατάστασης Ατυχημάτων (ΚΑΤ), πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Η κυρία Μητσοτάκη είχε το περασμένο Σάββατο ατύχημα στην Ιταλία, όσο συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του ταξιδιού τους για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εισήχθη στο ΚΑΤ για το χειρουργείο της και σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, πήρε εξιτήριο αφού η κατάσταση υγείας της παρουσίασε βελτίωση.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Νέες πληροφορίες για το ατύχημά της

«Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είχε πάει με τον σύζυγό της, τον Πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορώ να σας δώσω εγώ τώρα ένα-δυο στοιχεία για το χτύπημα. Δεν ξέρω τις συνθήκες του ατυχήματος. Πολλοί εικάζουν ότι έγινε κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Πέφτεις σε μια δραστηριότητα και χτυπάς. Μου λένε ότι στη μία πλευρά, στο ένα χέρι, έπεσε και χτύπησε πολύ. Θέλω να σας πω, ότι είχε χτυπήσει στο συγκεκριμένο χέρι, είχε πάθει τενοντίτιδα», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» .

«Το ξέρω κατά τύχη, διότι όταν είχα πάθει πέρσι εγώ την τενοντίτιδα, στη συγκεκριμένη φυσικοθεραπεύτρια που πήγαινα, έτυχε να πηγαίνει και να την έχω δει δυο-τρεις φορές. Και ρώτησα "τι έχει ρε παιδιά;". Είναι προσωπικά δεδομένα αλλά δεν είναι κάτι τώρα, κάνα απόρρητο μυστικό, μου λένε είχε μια τενοντίτιδα στο χέρι. Στο χέρι λοιπόν που είχε πάθει την τενοντίτιδα, έπεσε και χτύπησε πάρα πάρα πολύ τώρα. Άρα λοιπόν το σημαντικό χτύπημα είναι στον ώμο του ενός χεριού. Το άλλο χέρι μου λένε ότι έχει έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό που και αυτός αντιμετωπίστηκε χειρουργικά», συμπλήρωσε.

«Προφανώς είναι στο πλευρό της συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε.