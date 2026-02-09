Διασωληνωμένο βρέφος 30 ημερών με RSV στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα βρέφος μόλις 30 ημερών.

Το κοριτσάκι έχει προσβληθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους

Το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και, λόγω της επιβαρυμένης κλινικής του εικόνας, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διασωλήνωσή του, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Η λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό εκδηλώνεται συνήθως με συμπτώματα όπως ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά πυρετό, άρνηση σίτισης, αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση.

Στα πολύ μικρά βρέφη, όπως στην περίπτωση του 30 ημερών κοριτσιού, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμα και επεισόδια άπνοιας, χωρίς άλλα εμφανή σημάδια λοίμωξης.

